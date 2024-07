M5S: “Da presidente del Municipio III accuse infondate su nostra attività politica”

“Leggiamo con stupore le dichiarazioni del presidente del Municipio III, che accusa i consiglieri M5S di portare poche proposte in Consiglio.

Alle parole noi rispondiamo con i fatti: dalla Festa della Musica alla nuova piazza Franco Califano, dagli interventi contro la movida selvaggia a Montesacro e contro il racket delle case popolari, fino al nostro atto sulla condivisione degli spazi municipali per valorizzare davvero i beni comuni. dalla Festa della Musica alla nuova piazza Franco Califano, dagli interventi contro la movida selvaggia a Montesacro e contro il racket delle case popolari, fino al nostro atto sulla condivisione degli spazi municipali per valorizzare davvero i beni comuni.

Il nostro gruppo sta lavorando tanto e su tanti fronti, nonostante un Consiglio municipale spesso paralizzato da beghe di partito.

Anziché lanciare accuse infondate sulla nostra attività politica, Marchionne rifletta su come far ripartire la propria macchina politica e amministrativa.

Il Consiglio non si tiene da quasi un mese, questo è il dato di fatto. E ciò significa impossibilità di portare avanti i temi rilevanti per il nostro territorio. Chiediamo risposte urgenti: i cittadini non meritano questo”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Campidoglio, Linda Meleo, e i consiglieri M5S del Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti.

