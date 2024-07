M5S: “Il Municipio IV non dà risposte a richieste di più sicurezza”

“Il Pd in Municipio IV boccia, astenendosi, la nostra mozione per chiedere al Prefetto e al Governo di incrementare le misure di vigilanza e controllo contro il trasporto illecito, la combustione dei rifiuti e ogni altra forma di illegalità presso il campo rom di via Salviati. Chiedeva poi un intervento del sindaco in qualità di Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti, affinché attuasse tutte le azioni previste dall’art. 192 del Testo Unico Ambientale (TUA)”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5S in Municipio IV.

“Un atto, il nostro, – conclude la nota – dovuto ai tanti Comitati e cittadini che chiedono a gran voce un intervento delle istituzioni: ma, evidentemente, la maggioranza del Municipio IV non la pensa così. E se il mancato aumento dei controlli dovesse comportare roghi incontrollati di rifiuti, le responsabilità di questa amministrazione saranno evidenti”.

