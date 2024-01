M5S: “Su bando Terre agricole Riserva Valle Aniene, il PD ha tre facce”

“Come M5S lottiamo compatti per arrivare allo stralcio del lotto Valle dell’Aniene dal bando capitolino, mentre sul medesimo tema il Pd si divide in tre anime. Il III Municipio infatti conferma la volontà di stralciare il bando e vota l’atto di buon senso proposto dal M5S che rappresenta gli interessi di tutti i cittadini di Montesacro. Oggi, 25 gennaio 2024, alle 12, scadono i termini per la presentazione delle domande, e il Municipio ieri si è finalmente espresso a favore della cittadinanza e di tutti coloro che a gran voce chiedono che la riserva resti un luogo pubblico di aggregazione e di partecipazione attiva. Nel Municipio IV invece, il Pd ha deciso di approvare l’atto del consigliere Rosati tranne nel punto in cui si impegna l’Amministrazione a stralciare il Bando, con l’incredulità dei presenti dopo oltre un’ora di discussione. Nella sostanza il Pd ritiene di aver commesso un errore a non coinvolgere la popolazione, esprime seri dubbi sulla vocazione agricola dell’area, ma non ritiene sia compito della politica chiedere il ritiro del bando: quindi lancia il sasso e poi nasconde la mano. Oggi in Assemblea Capitolina andrà di scena la terza puntata con finale a sorpresa probabilmente; arriverà al Sindaco in persona la richiesta dello stralcio e vedremo cosa deciderà la maggioranza dem in Aula Giulio Cesare.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo, il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco (M5S), i consiglieri del M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti e il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati.

“Auspichiamo – conclude la nota – che, a seguito del percorso partecipativo avviato dal M5S con la cittadinanza sui territori, arrivi anche dall’assessora Alfonsi una presa di coscienza. Per quanto ci riguarda, possiamo dire a testa alta di aver portato avanti un grandissimo lavoro di squadra con un ascolto attivo dei cittadini. Come M5S non arretreremo di un millimetro e se oggi non dovesse arrivare lo stralcio siamo già pronti per i passi successivi, in attesa di una commissione Trasparenza capitolina e di un approfondimento direttamente con Roma Natura. Un sentito ringraziamento va infine ai nostri portavoce in Regione Lazio che ci sono sempre accanto e che ci supportano con gli enti di competenza regionale”.