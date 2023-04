Ma che sta succedendo a Colli Aniene?

Inaugurata la casina dei semi

È stata una domenica fra natura, giochi e didattica quella del 2 aprile in cui è stata inaugurata ieri al 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮, nella 𝗥𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗶𝗲𝗻𝗲, la 𝑪𝒂𝒔𝒊𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒊: una bella iniziativa proposta dal 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗘𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮 con il patrocinio di #RomaNatura.

Tantissimi i bambini e i volontari presenti al taglio del nastro, celebrato da 𝗠𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗶𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮, presidente dell’associazione, e dal presidente di #RomaNatura, 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗚𝘂𝗯𝗯𝗶𝗼𝘁𝘁𝗶. E poi via alla creatività con i laboratori di pittura organizzati in questa incantevole cornice ricca di storia e biodiversità!

Sono intervenuti il Professor 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧𝐢, docente della cattedra di ecologia dell’Università dell’Aquila e il Dott. 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐚𝐫𝐢 biologo per il G.E.C., le studentesse del 𝗟𝐢𝐜𝐞𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 di via del Frantoio che hanno organizzato il laboratorio didattico di pittura.

La Pasquetta dei vandali

“Volevamo costruire una comunità che condivide progetti nel Parco, soprattutto per i bambini e ragazzi. Perché un atto così insensato?!” si chiede Monica Calicchia dopo lo scempio avvenuto a Pasquetta.

Giovani vandali, il 10 aprile 2023, hanno rotto la casetta, l’hanno aperta. Hanno preso gli oggetti contenuti all’interno (pennarelli e colori per i laboratori di pittura), pinze per raccogliere i rifiuti e li hanno sparsi ovunque lanciandoli nei cespugli.

Con il pennarello nero hanno deturpato e scarabocchiato le pareti. Hanno tolto i pali dove si appendevano i disegni dei bambini e buttati chissà dove. Hanno frantumato la piccola finestra e… si sono anche risentiti quando sono stati rimproverati.

“Una cosa scandalosa. Ragazzi arroganti e senza scrupoli. Sfondare e deturpare una cosa solo per il.gusto di farlo. Vandali ignoranti che sono andati a rovinare un progetto bello rivolto a bambini e ragazzi e gestito con passione e amore. Tra l’altro colti in flagrante si sono dati alla fuga ridendo in faccia a chi li ha beccati! Non ci sono parole. Mi dispiace tantissimo per Monica Calicchia e per tutti quelli che ci hanno lavorato”. Commenta Barbara Massi.

“E ora qualcuno ha dato fuoco a ex Dolce e Salato. Ma che succede a Colli Aniene? Si è chiesto Stefania Salomone. E noi ce lo chiediamo con lei.