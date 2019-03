Ma chiedere scusa no?

“Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).

Nel dibattito attuale su cosa debba fare o meno il PD e il centro sinistra, secondo me manca la riflessione più importante e anche decisiva per ripartire e riprendere il dialogo con gli elettori.

Non c’è una vera autocritica e anzi manca un atto di profonda contrizione.

Perché parliamoci chiaro tutta una classe dirigente è colpevole della situazione attuale.

Una situazione che desidero riepilogare in due momenti dove il disastro nei confronti degli elettori/cittadini è più evidente. Il sistema elettorale e la situazione di Roma.

Il sistema elettorale

Parto da un presupposto: i cittadini italiani sono migliori di ciò che una certa stampa e la stessa classe dirigente preferisce dipingere. Penso che il popolo italiano in generale sia in grado di decidere con consapevolezza e serietà. Un esempio su tutti: abbiamo votato per un sistema maggioritario (18 aprile 1993) perché avevamo compreso quanto è importante la stabilità e la chiarezza delle scelte per un paese moderno. Ci hanno “truffato” con il 25% di proporzionale che ha tenuto in piedi tutto il sistema partiti. Da li è partita una penosa ricerca di un sistema che sconfiggesse i probabili vincitori. Perdo ma preferisco che tu non vinca. Il fronte democratico progressista in questo è stato disastrosamente complice. Queste sono cose che non possono essere dimenticate, oscurate… E’ il caposaldo di ogni democrazia, dalla stabilità e coesione delle maggioranze si procede nelle riforme e nelle azioni a favore dei cittadini … concretamente.

Invece abbiamo un Paese costretto ad una perenne campagna elettorale, SCANDALOSO.

Tutti poi a rivendicare rappresentanza: ma di cosa?? Ma chi rappresentate?

La politica si è arresa allo strapotere dei Partiti prima ancora della finanza e dell’economia!

Abbiamo visto un parlamento negli ultimi anni cimentarsi in approvazioni delle leggi elettorali più varie come se si trattasse di un regolamento condominiale. Una cosa che non succede in nessun paese civile e moderno! Quanti parlamentari inutili e dannosi. Ma a nessuno è venuto in mente di dire “abbiamo profondamente sbagliato, abbiamo pensato solo ed esclusivamente al bene del partito e personale e mai a quello generale”. Nessuno che abbia mai sentito l’esigenza di chiedere scusa per questo. Anzi nessuno ne parla più. Qualcuno si dovrebbe seriamente vergognare. Nessun Paese al modo forse ha trattato il tema della legge elettorale come abbiamo fatto noi: basterebbe ciò per spazzare via una intera classe dirigente.

Una seconda amara riflessione su Roma (forse specchio del Paese)

Una città accogliente, che accoglie a sua insaputa. È allo stremo eppure ci sono quartieri interi dove convivono stranieri, immigrati regolari e non, senza traccia di violenze e di grandi tensioni. Tutto merito di questo straordinario popolo. Di questi straordinari cittadini.

È facile parlare di integrazione, di accoglienza.

Poi però chi la sostiene e la concretizza giornalmente sono i cittadini, sugli autobus, sulla strada, nei condomini, nei negozi, in fila alla posta, in farmacia.

E non è un confronto seduti su una panchina di un giardino verde pulito con i giochi per bimbi funzionanti, né un incontro su un bus o treno pulito accogliente puntuale, o in una piazza nuova funzionale in cui ci si incontra. No ci si incontra su bus strapieni e puzzolenti, in parchi in disuso sporchi e degradati, in piazze abbandonate e grigie, in mezzo a cumuli di immondizia. Ci si incontra nel degrado.

In queste condizioni ci hanno chiesto di integrare, di accogliere. In queste condizioni siamo stati abbandonati a noi stessi.

E così a Roma c’è la Raggi e, al governo, Salvini. Grazie non certo al voto dei cittadini ma alla trascuratezza, superficialità e arroganza di una certa classe dirigente.

Prendete un mezzo pubblico dalla periferia al centro. Sopra troverete sguardi spenti rassegnati… ma da qualche tempo anche occhi impauriti. Si c’è paura …

Può succedere di tutto, che la metro si fermi improvvisamente e ti fanno scendere dentro un tunnel buio e stretto, che un albero ti cada in testa, che una buca ti inghiottisca, che una macchina ti investa sulle strisce che non ci sono più, che un bus esploda o che una scala mobile ti rompa una mano. Che ti rapiscano del portafoglio mentre stai andando al lavoro. Sguardi di paura, di tensione. Può sembrare fantascienza invece è realtà.

Lo Stato non è presente sul territorio. Lo stato non controlla il territorio. I cittadini sono soli. Provate a fare una denuncia al Commissariato Casilino perché qualcuno vi è entrato in casa magari in pieno giorno (e succede spesso) e vi ha razziato anche quelle poche cose di valore affettivo che conservate… Una esperienza che duplica il dolore per il furto.

E qualcuno parla di paura percepita … Ma anche se la percepisco la paura non è che la invento!??

Roma è in una situazione assurda, non ci sono soldi e risorse neanche per tagliare le fronde degli alberi che potrebbero cadere da un momento all’altro, tram e bus che barcollano, sporchi e insicuri. Strade come al Cairo con tutto il rispetto degli egiziani.

E poi parchi e giardini ridotti ad immondezzai.

Ma come è possibile essere arrivati a questa incredibile situazione!?? A chiudere tre fermate centrali della Metro!! Ma vi rendete conto!?? è qualcosa che sarebbe impensabile in qualsiasi altra città europea.

Ma a Roma nessuno fa autocritica. Soprattutto guardo in casa PD e centro sinistra. Anzi molti si sono accasati bene.

Avremmo necessità che le migliori intelligenze i migliori servitori dello stato si unissero per insieme risolvere questa situazione ed uscirne fuori. Invece siamo al solito balletto, non è colpa mia, è di chi mi ha preceduto, anzi e di chi è venuto dopo!! Ma di cosa parlano!??

Se vuoi dire qualcosa su Roma e sei o sei stato stato un sindaco, un assessore un dirigente di partito, un parlamentare (anche un europarlamentare), un manager degli ultimi 20 anni devi solo parlare per dire “SCUSATE” Scusate cittadini, mi vergogno per come abbiamo tutti ridotta Roma, È anche colpa mia, sono a disposizione per rimediare seriamente con umiltà e dedizione o mi metto da parte ma prima vi chiedo umilmente scusa.

Anche Veltroni, anche Rutelli certo.

Le migliori Giunte sicuramente ma…. Come si fa ad abbandonare a metà mandato (non è un condominio di sopra) mentre hai il vento in poppa e hai avviato un serio percorso, hai una visione della città e stai costruendo il futuro per la città?? Per fare cosa? il segretario del PD!!

L’ambizione più che il potere in questo caso…

Ah la sinistra, il centro sinistra: tutti pronti ad esser altro, a fare l’assessore per diventare parlamentare, a fare il consigliere per poi fare l’assessore e così via …. La carriera che passa sopra tutto … l’ambizione che uccide ogni buon proposito…

Ora in molti a sgomitare per un posto in Europa. Allora ecco le manifestazioni i convegni. Magari ancora i personaggi che hanno incassato da quelle periferie moltissimo (quanti compagni e amici sono stati sfruttati e ingannati per il consenso) e dato nulla.

Decenni di politica con l’obiettivo primario della carriera personale e delle correnti.

L’ambizione ed il potere, carriera e, diciamolo, anche soldi… è triste ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Ma nessuno chiede scusa. Neanche i corrotti, neanche quelli presi con le mani nel sacco!

Fatelo un partito nuovo per favore ma con alla base un grande gesto di umiltà e di profondo ravvedimento.

E fate pulizia di chi ci ha condotto fino a qui, per favore…

Fabio Mollicone