Ma siamo sicuri che il “ponticello” su via di Centocelle sia sicuro?

È estremamente pericolosa la situazione in cui versa ormai da tempo il “ponticello“ di via dell’Aeroporto di Centocelle proprio sopra il famigerato “canalone” che taglia in due il Parco Archeologico e passato alle cronache per l’incendio covante che per oltre un mese ha ammorbato le narici di migliaia di residenti facendogli anche inspirare autentici veleni,

Il pericolo deriva dal fatto che si trova subito dopo una curva estremamente pericolosa e anche perché la sua stabilità è stata messa in discussione da una probabile uscita di strada di un mezzo pesante che ha letteralmente “schiodato” gli ancoraggi al cemento armato, del guardrail, della balaustra, mettendolo addirittura fuori asse.

Non si comprende proprio perché nessuno, in tutto questo tempo, abbia sentito il dovere di intervenire.

A meno che, come purtroppo avviene spesso nel nostro paese, si aspetti l’evento che poi non si esiterà a far passare per una disgrazia.

Ovviamente stante la delicate del problema ho taggato su Fb tutti i soggetti istituzionali che sia nel Municipio che nel Comune di Roma hanno la possibilità e il dovere di intervenire.

Il video

https://fb.watch/4tEYG8PeT4/