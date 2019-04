Mad per Supplenze Scuole materne, solo il V municipio manca all’appello

“Ancora una volta ho rimasto solo“ recitava il testo di una celebre canzone degli anni 70 e proprio solo è rimasto il Municipio Roma V nel pubblicare il Bando Municipale per Domande di accesso all’elenco Municipale per il personale a cui affidare le supplenze nelle Scuole d’Infanzia Capitoline.

Le riviste specializzate in concorsi informano da settimane di un avviso pubblico con scadenza 18 aprile per l’inserimento in specifici elenchi MAD di personale in possesso dei Titoli per l’insegnamento nelle Scuole d’Infanzia Capitoline.

Si tratta di personale indispensabile per poter effettuare le sostituzioni di personale di ruolo. Ogni aspirante potrà presentare la propria candidatura anche in più Municipi, successivamente il Dipartimento Comune di Roma informa che il 18 scadrà l’avviso pubblico.

Insomma ancora una volta ultimi e con la speranza di non creare problemi né agli aspiranti insegnanti e né ai bambini, sempre più spesso vittime incolpevoli delle approssimazioni gestionali degli adulti.