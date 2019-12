Maggiore sicurezza per l’XI municipio

“L’XI Municipio di Roma probabilmente avrà un maggior grado di sicurezza. Una vittoria anche di tutte le manifestazioni che già lo scorso anno Ecoitaliasolidale ha promosso insieme a Federstrade (aderente a Confesercenti), con circa 10.000 firme raccolte e

numerose manifestazioni organizzate sul territorio.

È quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Fabio Ficosecco e Vanda Soriente dell’Associazione Ecoitaliasolidale.

“L’allarme sicurezza per l’XI Municipio è stato da tempo lanciato a seguito di un incremento costante di episodi gravi quali furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali che non avevamo risparmiato neanche una intrusione nella Parrocchia di SS. Aquila e Priscilla in Via Blaserna. Ed ancora scippi, rapine, tentate violenze, truffe ai danni di soggetti anziani e disabili, autovetture date alle fiamme, prostituzione, spaccio, nonché fenomeni quali la vendita di merci contraffatte e un diffuso e soffocante abusivismo

commerciale soprattutto nei quartieri Marconi e Magliana”.

“Fenomeni illegali sviluppati anche in virtù di aree di particolare degrado che si sono

sviluppate sia lungo gli argini del Tevere a ridosso della pista ciclabile che negli edifici abbandonati come l’ex Mira Lanza”.

“Grande soddisfazione quindi per una possibile maggiore presenza di presidi delle Forze dell’Ordine nel territorio, ma altresì proseguiamo a chiedere – ricorda Benvenuti- maggiore illuminazione, potature degli alberi, strade e marciapiedi sicuri e non abbandonati, un adeguato servizio di pulizia e di decoro attualmente non adeguatamente garantito, nonché l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle aree di maggiore criticità”.