Magliana, casa INPS occupata da un 24enne: scatta lo sgombero dopo i controlli dei carabinieri

Un nuovo tassello nella mappa dei ripristini della legalità abitativa nei quartieri della Capitale. I Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno portato a termine il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’INPS situato in via dell’Impruneta, nel cuore del quartiere Magliana.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, ha colpito un 24enne di nazionalità peruviana, già noto alle forze dell’ordine e indiziato del reato di occupazione abusiva di edificio.

Gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno premesso di ricostruire la vicenda: il giovane si era insediato nell’appartamento dell’ente previdenziale insieme al proprio nucleo familiare almeno a partire dallo scorso mese di maggio.

Una volta raccolti gli elementi probatori e ottenuto il decreto del GIP, i Carabinieri sono intervenuti sul posto per la liberazione dei locali.

Le operazioni di sgombero si sono svolte in un clima di piena collaborazione da parte degli occupanti, senza che si registrassero momenti di tensione né criticità per l’ordine pubblico.

Al termine delle formalità, l’unità abitativa è stata formalmente riconsegnata al legittimo proprietario.

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