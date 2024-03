Giuseppe Di Vittorio è stato certamente il maggiore e più seguito dirigente sindacale italiano del XX secolo. Conosciuto come fondatore della CGIL, conobbe presto la durezza dello sfruttamento del lavoro bracciantile e per tutta la vita si battè per il riscatto dei lavoratori.

Mai più senza pane, di Maria Grazia Adamo, è il racconto della vita di Giuseppe Di Vittorio, narrata dalla voce viva di chi l’ha conosciuto, un viaggio nel lungo percorso intrapreso dall’uomo e dal politico per la crescita culturale delle masse e l’unità dei lavoratori.

Il libro, edito da Futura Editrice, sarà presentato sabato 16 marzo alle 11 alla biblioteca Quarticciolo.

Intervengono:

Maria Grazia Adamo

Otello Angeli, Sindacalista, autore della prefazione

Daniela Decinti, Formatrice europea della Fondazione Di Vittorio

Reading

Laura Adamo

Andrea De Luca (L.F. Performing art studio)

Antonietta Terra

Marco Masolin

Video

Luciano Cesare Santini

Maria Grazia Adamo

Musiche originali

Alex Varlonga

