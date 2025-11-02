Malamovida a Roma, 200 sanzioni e un minimarket denunciato per vendita di alcolici a minorenni

Weekend di controlli serrati per la Polizia Locale di Roma Capitale nelle aree della movida cittadina.

Dalla zona di piazza Bologna al Centro Storico, passando per San Lorenzo, Trastevere e Ponte Milvio, gli agenti hanno eseguito centinaia di verifiche per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida, con particolare attenzione alla vendita e somministrazione irregolare di alcolici.

Durante un controllo in piazza Bologna, il gestore di un minimarket è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a vendere bevande alcoliche a minorenni.

Per lui sono scattate anche sanzioni amministrative per ulteriori irregolarità e per la violazione dell’orario di apertura.

I ragazzi, tutti quindicenni, sono stati riaffidati ai genitori, che a loro volta sono stati multati per il consumo di alcol da parte dei figli.

A Ponte Milvio, invece, gli agenti hanno contestato a un locale la vendita non autorizzata di superalcolici.

In totale sono stati circa 200 i verbali elevati ai titolari di locali pubblici e attività commerciali, con violazioni che spaziano dalla somministrazione irregolare di alcolici alla musica ad alto volume, passando per occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi, problemi igienico-sanitari e gestione non conforme dei rifiuti.

Non solo movida. Durante i controlli stradali, i caschi bianchi hanno accertato oltre 1.900 violazioni al Codice della Strada, di cui più di 1.500 per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox.

Sono state inoltre ritirate una ventina di patenti per guida in stato di ebbrezza.

