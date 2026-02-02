Malamovida a Roma, raffica di sanzioni: 500 locali controllati e 1600 multe stradali

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Roma Capitale sul fronte dei controlli contro la malamovida e le condotte pericolose sulle strade.

Anche nel corso dell’ultimo fine settimana le pattuglie sono state impegnate in una serie di verifiche mirate nei locali pubblici e nelle attività commerciali più frequentate, con oltre 500 controlli effettuati e circa un centinaio di illeciti accertati.

Ai servizi dedicati al rispetto delle norme sulla somministrazione e sul decoro urbano si sono affiancati quelli per la sicurezza stradale: più di 1.600 le violazioni del Codice della strada contestate dagli agenti nel corso delle operazioni.

Particolarmente intensa l’attività nelle zone di Ponte Milvio, Flaminio e Tor di Quinto. Qui gli agenti hanno denunciato il titolare di un esercizio di somministrazione dove era in corso una serata danzante nonostante l’assenza delle necessarie autorizzazioni.

Dalle verifiche è inoltre emerso che la struttura non rispettava le norme di sicurezza e di agibilità previste.

Altri illeciti sono stati riscontrati in alcuni locali dell’area del Tridente: due esercizi sono stati sanzionati per somministrazione abusiva, mentre un’analoga violazione è stata contestata a un’attività nella zona dei Parioli.

Nel Centro storico, invece, due attività commerciali sono finite nel mirino per l’esposizione irregolare della merce all’esterno, in contrasto con le norme sul decoro urbano. In questo caso il bilancio è di oltre 2.700 articoli sequestrati.

Una decina, infine, i gestori di minimarket perseguiti per il mancato rispetto degli orari di chiusura.

Proseguono anche i controlli interforze. Nel corso delle verifiche condotte congiuntamente con l’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco, sono state contestate diverse violazioni a un’associazione in zona Trastevere, dove venivano somministrati alcolici senza autorizzazione.

Per questo motivo è stata inoltrata anche una segnalazione ai Monopoli di Stato.

Nei pressi del Pantheon, invece, un pubblico esercizio è stato sanzionato per carenze igienico-sanitarie, mentre alcuni avventori presenti all’interno sono stati perseguiti per la violazione del divieto di fumo.

