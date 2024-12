Malamovida, abusivismo commerciale e sicurezza stradale: controlli mirati della Polizia Locale

Più di 900 gli illeciti contestati dalla Polizia Locale di Roma Capitale per comportamenti scorretti alla guida nel fine settimana, come il superamento dei limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza, oltreché per sosta selvaggia: una decina le patenti ritirate.

A questo si aggiungono più di 100 irregolarità sanzionate nell’ambito delle verifiche presso locali pubblici ed attività commerciali nelle zone movida.

Tra i principali illeciti: occupazioni di suolo pubblico abusive, musica ad alto volume, smaltimento irregolare dei rifiuti , vendita illegale di bevande alcoliche e minimarket trovati aperti fuori orario.

Durante l’attività di controllo in zona Flaminio, gli agenti sono intervenuti presso una discoteca, peraltro oggetto di vari esposti, dove sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative, per un ammontare di sanzioni pari a circa un migliaio di euro.

In zona Tiburtina, un laboratorio dolciario invece è stato multato per più di 7 mila euro, anche per aver venduto alcolici oltre l’orario consentito.

Potenziate le verifiche anche a contrasto dell’abusivismo commerciale: ad Ostia le pattuglie del X Gruppo Mare hanno fermato un venditore illegale che vendeva cover, foulard, selfie stick e accessori di telefonia, privi di qualsiasi autorizzazione.

L’uomo, un cittadino di 56 anni del Bangladesh , è stato sanzionato per un totale di oltre 5 mila euro e tutti gli articoli sono stati posti sotto sequestro.

Altri 3mila prodotti sono stati, inoltre, sequestrati nelle vie e piazze del centro storico dove, in queste giornate prefestive, l’attività di vigilanza a contrasto dei fenomeni illeciti legati alla vendita abusiva di merce sul suolo pubblico è stata ulteriormente rafforzata.

