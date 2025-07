Malamovida ed eccessi di alcol e droga su strada, controlli a tappeto della Polizia Locale

Un week-end all’insegna della legalità quello appena trascorso nella Capitale, dove la Polizia Locale ha intensificato i controlli contro la malamovida e per la sicurezza stradale.

Gli agenti del GPIT – il Gruppo Pronto Intervento Traffico – sono stati impegnati in operazioni mirate nei punti nevralgici della movida cittadina, con posti di blocco, verifiche a locali e attività ricettive.

Una delle operazioni più rilevanti è scattata nella notte tra sabato e domenica, quando una pattuglia ha intercettato un’auto sospetta, una Toyota, che alla vista degli agenti in piazzale del Verano ha tentato la fuga a folle velocità. Ne è nato un inseguimento durato pochi minuti, concluso con il fermo del conducente, un 27enne italiano.

All’interno della vettura gli agenti hanno rinvenuto 4 grammi di hashish e 700 euro in contanti. Il seguito delle perquisizioni, estese anche al domicilio del giovane, ha portato al sequestro di altri 200 grammi di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di droghe. La patente è stata ritirata, l’auto sequestrata.

Ma il blitz non si è fermato lì. Nel fine settimana, le pattuglie della Polizia Locale hanno accertato oltre 1.200 violazioni al codice della strada, ritirato 15 patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciato 8 persone per condotte penalmente rilevanti alla guida.

Occhi puntati anche sui locali notturni e gli esercizi commerciali: sono oltre 100 gli illeciti riscontrati tra schiamazzi, musica oltre i limiti, vendita e consumo di alcolici fuori orario e occupazioni abusive di suolo pubblico. Chiusi più di 10 minimarket, risultati aperti oltre l’orario consentito.

Nel corso dei controlli alle strutture ricettive, è emerso un ulteriore dato preoccupante: oltre 100mila euro di contributi di soggiorno non versati, una cifra che testimonia quanto diffusa sia ancora l’evasione nel settore turistico della Capitale.

