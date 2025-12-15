Malamovida: maxi blitz della Polizia Locale tra locali, strade e Centro storico

Un fine settimana di controlli serrati e interventi a tappeto per le pattuglie della Polizia di Roma Capitale, impegnate su più fronti per garantire sicurezza stradale e contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta malamovida.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree più frequentate della movida e del Centro storico, prese d’assalto da cittadini e turisti.

Nel corso del weekend gli agenti hanno effettuato oltre 500 verifiche tra locali pubblici ed esercizi commerciali.

Nel mirino somministrazione abusiva di alcol, occupazioni di suolo pubblico irregolari, musica ad alto volume, schiamazzi notturni e violazioni delle norme anti-alcol.

Solo a Trastevere sono stati elevati più di 20 verbali per vendita e consumo di bevande alcoliche fuori dagli orari consentiti. In un caso, il gestore di un locale è stato sanzionato per diverse migliaia di euro per somministrazione non autorizzata e violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Parallelamente è scattato il giro di vite contro l’abusivismo commerciale e le attività illegali che danneggiano cittadini e visitatori.

Nelle strade e nelle piazze più affollate del Centro storico sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli venduti illegalmente, tra cui numerosi capi di abbigliamento e accessori contraffatti. Cinque persone sono state denunciate per truffa, sorprese mentre mettevano in scena il noto gioco delle tre campanelle.

Numeri importanti anche sul fronte della sicurezza stradale: oltre 2.400 violazioni al Codice della Strada contestate e una decina di denunce per guida in stato di ebbrezza.

Proprio durante i controlli, una pattuglia è intervenuta dopo un grave episodio avvenuto nei pressi di piazza Santa Croce in Gerusalemme, dove un’auto si era data alla fuga dopo uno scontro con un motoveicolo.

L’inseguimento è durato pochi minuti: la Citroen C3 è stata intercettata e bloccata in breve tempo. Alla guida un uomo di 58 anni, di nazionalità egiziana, risultato positivo all’alcol test.

Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso. I due occupanti della moto, un uomo e una donna, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Un bilancio che racconta un fine settimana ad alta intensità, con la Polizia Locale impegnata a presidiare il territorio per garantire sicurezza, legalità e vivibilità in una città sempre più affollata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.