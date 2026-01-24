Malamovida, rinnovata l’ordinanza anti alcol a Roma: ecco tutte le novità

Nasce da un’esigenza dichiarata di sicurezza pubblica, la nuova ordinanza con cui il Campidoglio rinnova e amplia fino all’11 ottobre 2026, le restrizioni sulla vendita di alcolici notturna.

Alla base del provvedimento c’è la sproporzione, evidenziata dall’amministrazione, tra il numero di giovani presenti nelle aree della movida e le forze disponibili per garantire controlli efficaci.

«Schiamazzi, musica ad alto volume, risse e intralcio alla viabilità dei mezzi pubblici» sono le criticità richiamate nel testo dell’atto, che aggiorna e rafforza la precedente ordinanza scaduta lo scorso 11 gennaio.

Orari e giornate interessate

La misura prevede la chiusura obbligatoria dei minimarket e degli esercizi di vicinato per la vendita di alcolici dalle 22:00 alle 05:00.

Nei giorni ordinari il divieto scatterà:

dal venerdì alla domenica, includendo le notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica, e domenica e lunedì.

La stretta sarà estesa anche ad alcune festività e ponti, in particolare:

Pasquetta (6 aprile) ,

ponte del 1° maggio (30 aprile) ,

ponte del 2 giugno (1 e 2 giugno) ,

festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno).

La nuova mappa dei divieti

Oltre alla conferma delle aree già interessate nei Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X e XIII, il provvedimento introduce importanti novità territoriali.

La principale riguarda l’inclusione integrale del Municipio IX, mentre vengono aggiunti numerosi quartieri periferici, su richiesta dei territori.

Nel Municipio XIV entrano nel perimetro del divieto:

via Pietro Maffi,

via Federico Borromeo,

via di Torrevecchia,

piazza Guadalupe (Monte Mario),

Selva Nera,

l’area Ottavia–Palmarola.

Nel Municipio XV, oltre alla conferma della zona di Ponte Milvio (fino a via della Farnesina e via Riano), vengono incluse:

via di Grottarossa,

via Vibo Mariano (Cassia),

il quadrante Labaro–Prima Porta, tra via della Giustiniana e piazza Saxa Rubra.

Nel Municipio XII, il divieto interesserà l’area compresa tra:

via Bettoni,

Lungotevere degli Artigiani,

viale Trastevere.

L’obiettivo dichiarato

L’ordinanza punta in modo particolare a contrastare il fenomeno dell’acquisto di alcol a basso costo nei piccoli esercizi, spesso seguito da stazionamenti prolungati su marciapiedi e carreggiate.

Nel documento si fa riferimento a «situazioni di pericolo per le persone e le cose derivanti dallo stato di ebbrezza», una condizione che i residenti di quartieri come San Lorenzo, Piazza Bologna e Ponte Milvio denunciano da tempo come incompatibile con il diritto al riposo e al decoro urbano.

