Malore da caramelle alla cannabis: due ragazze finiscono in Ospedale

Un sabato sera da dimenticare per due giovani rimaste intossicate dopo aver consumato caramelle alla cannabis.

L’episodio si è verificato nella zona dell’Esquilino, precisamente a piazza Vittorio Emanuele II, da dove è partita la richiesta di soccorso.

Le due ragazze, entrambe maggiorenni, hanno accusato un malore evidente, piegate su se stesse e con sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare.

Immediato l’intervento delle ambulanze del 118, che le hanno trasportate all’ospedale San Giovanni Addolorata per accertamenti e cure.

Secondo quanto appreso, le giovani hanno dichiarato ai carabinieri di essersi sentite male dopo aver acquistato e consumato caramelle alla cannabis in un negozio della Capitale.

Sul caso stanno indagando i militari della stazione di Piazza Dante, che hanno avviato verifiche sull’origine e sulla composizione del prodotto consumato.

Restano ora da chiarire la provenienza delle caramelle e le condizioni di vendita nel negozio coinvolto.

