Malore in auto davanti al figlio: provvidenziale il soccorso degli agenti della Polizia Locale

Un grido d’aiuto, una pattuglia che rallenta, una vita forse salvata. È successo questa mattina in via Cavour, all’angolo con via Farini, nel cuore del quartiere Esquilino.

Una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale, impegnata in normali controlli contro l’abusivismo commerciale nei pressi della Stazione Termini, si è trovata improvvisamente coinvolta in un’emergenza ben più grave.

Le grida disperate di una donna, che cercava aiuto per il marito colpito da un malore improvviso a bordo della loro auto, hanno richiamato immediatamente l’attenzione degli agenti.

Senza esitazione, gli operatori si sono precipitati sul posto trovandosi di fronte una scena carica di tensione: un uomo, 55 anni, visibilmente sofferente per un forte dolore al petto, accasciato sul sedile accanto alla moglie, sotto gli occhi impauriti del figlio undicenne.

I primi soccorsi sono scattati nell’immediato. Mentre uno degli agenti assisteva l’uomo cercando di stabilizzarlo, l’altro contattava il 118, fornendo indicazioni precise sulla posizione e sulle condizioni del paziente. Pochi minuti dopo, l’arrivo dell’ambulanza. I sanitari sono riusciti a stabilizzare l’uomo, ritenendo però necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale San Giovanni.

Nel caos del traffico cittadino, non è sempre semplice aprirsi un varco tra i clacson e le auto incolonnate. Così la pattuglia del GSSU ha deciso di scortare l’ambulanza, aprendo la strada al mezzo di soccorso e garantendone un passaggio rapido e sicuro fino all’ospedale. A bordo, accanto all’uomo, la moglie e il figlio, ancora sotto shock ma sostenuti dagli sguardi rassicuranti degli agenti.

Un gesto che va oltre il dovere. Dopo aver completato la scorta, gli agenti si sono recati nuovamente in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, ancora sotto osservazione al momento, ma cosciente e assistito dai medici del pronto soccorso.

Una mattinata iniziata con un controllo di routine si è trasformata in una corsa contro il tempo. E oggi, forse, grazie alla prontezza di spirito di due agenti della Polizia Locale, una famiglia potrà riabbracciarsi con un sospiro di sollievo.

