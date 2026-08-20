Maltempo a Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla per venerdì 21 agosto

L’estate torrida stacca momentaneamente la spina lasciando spazio al maltempo. Un’ondata di instabilità meteorologica si appresta a colpire Roma e gran parte del territorio regionale, spingendo la Protezione Civile del Lazio a correre ai ripari.

Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso un bollettino di allerta meteo con codice giallo valido a partire dalle prime ore del mattino di, venerdì 21 agosto, e destinato a proseguire per le successive 12-18 ore.

Un passaggio perturbato che rischia di creare disagi alla circolazione stradale e alla tenuta idrogeologica dei quartieri più esposti della Capitale e delle province della regione.

Stando alle mappe previsionali elaborate dai meteorologi regionali, la perturbazione porterà precipitazioni diffuse «da isolate a sparse» su quasi tutta la mappa laziale.

I fenomeni meteo si preannunciano particolarmente insidiosi poiché «potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati che andranno da deboli a puntualmente moderati».

Non si escludono fulminazioni, forti raffiche di vento e locali grandinate, tipiche dei contrasti termici estivi quando l’aria fredda scalza le bolle di calore accumulate nei giorni precedenti.

Le raccomandazioni alla popolazione invitano a prestare la massima cautela negli spostamenti su strada e a evitare di sostare nei pressi di corsi d’acqua o alberature monumentali durante i momenti di maggiore intensità delle piogge.

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