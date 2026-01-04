Maltempo a Roma: più di un centinaio gli interventi della Polizia Locale

È una domenica di massima emergenza per i soccorritori della Capitale, alle prese con piogge incessanti che, dalla notte, stanno mettendo in ginocchio interi quadranti della città.

Le pattuglie della Polizia Locale sono impegnate senza sosta: oltre cento interventi già effettuati per incidenti, allagamenti, alberi caduti e strade rese impraticabili dal fango.

Il fronte più critico si è aperto nel quadrante nord-est. Nel III Municipio Nomentano, la pioggia battente e il terreno ormai saturo hanno provocato l’esondazione di un torrente in via Lello Maddaleno, alle porte del quartiere di Bel Poggio.

L’acqua ha invaso la carreggiata rendendo impossibile il transito.

Le pattuglie del III Gruppo Nomentano, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, hanno disposto la chiusura immediata del ponte di accesso al quartiere.

Una decisione obbligata per evitare rischi gravi per automobilisti e residenti. L’area resta presidiata per impedire tentativi azzardati di attraversamento.

Ma Bel Poggio non è l’unico punto nero sulla mappa dell’emergenza. Le periferie restano le più colpite.

In via Collatina continua la chiusura del tratto compreso tra via Emilio Longoni e via Giovanni Capranesi, dove fango e detriti hanno trasformato l’asfalto in una trappola.

Disagi anche tra Bufalotta e Montesacro: allagamenti persistenti in via della Bufalotta, all’incrocio con via Casal Boccone, e in viale Jonio all’altezza di via Matteo Bandello, con carreggiate ridotte e traffico rallentato.

Situazione ancora delicata anche a Cinecittà, dove restano in vigore chiusure provvisorie in via Carlo Calisse per l’impraticabilità della strada.

La Polizia Locale di Roma Capitale rinnova l’appello ai cittadini: evitare spostamenti non necessari, prestare la massima attenzione alla guida e non avventurarsi in sottopassi o tratti allagati.

