Maltempo, Figliomeni (FDI): “Roma in ginocchio per cadute di alberi e allagamenti”

“L’assenza di una benché minima opera di manutenzione in questi anni di amministrazione a guida grillina continua a mettere in ginocchio la capitale d’Italia sia con allagamenti diffusi in molti quartieri che con la caduta di alberi in varie zone della città. Altri due sono caduti in via degli Opimiani al Quadraro, quartiere che anni fa pagó un prezzo altissimo con la morte di un tredicenne schiacciato da un albero. Tra le interrogazioni presentate avevamo segnalato la necessità di provvedere alla verifica e potatura degli alberi oltre che intervenire per disostruire le caditoie nella zona di Porta Furba, continuamente soggetta ad allagamenti anche nei garage e nelle attività commerciali. Richieste purtroppo rimaste inascoltate perché la Raggi, invece di stanziare le risorse per le vere priorità, preferisce destinare i soldi per i monopattini a cui, visti buche, laghi e fiumi presenti sulle nostre strade, forse occorrerà far installare i remi o le ali per farli circolare”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.