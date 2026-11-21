Nuova fase di instabilità meteorologica sul Lazio a partire dalla giornata di domani. È stata infatti diramata un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e per vento a decorrere dalla tarda mattinata di domenica 22 novembre e per le successive 18-24 ore.

Le previsioni indicano l’arrivo di venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, che interesseranno soprattutto le zone costiere e montuose più esposte, raggiungendo raffiche fino a burrasca forte in particolare lungo la dorsale appenninica; lungo i litorali esposti sono inoltre previste forti mareggiate.

Rovesci e brevi temporali attesi in particolare nelle aree orientali della regione

Sul fronte delle piogge, il bollettino segnala precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori orientali del Lazio, con quantitativi cumulati stimati tra deboli e puntualmente moderati.

Sulle restanti zone della regione le precipitazioni risulteranno da isolate a sparse, anch’esse con possibili rovesci o brevi episodi temporaleschi ma con accumuli generalmente deboli.

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