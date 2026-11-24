Una nuova perturbazione atlantico-mediterranea si prepara a investire il Lazio nelle prossime ore, riportando condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio regionale. Per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre 2026, il Centro Funzionale della Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di criticità valido a partire dall’alba e per le successive 18-24 ore.

Il livello di guardia più elevato — contrassegnato dal codice arancione — riguarda il Basso Lazio e in modo particolare l’area provinciale di Frosinone; scatta invece l’allerta gialla per temporali di forte intensità sul territorio pontino, tra Latina e provincia, mentre sulle restanti zone della regione — dall’Alto Lazio al Reatino fino a Roma e alla sua area metropolitana — l’avviso giallo è legato al rischio idrogeologico.

Secondo le valutazioni tecniche diffuse dagli uffici regionali, l’evoluzione meteorologica porterà, specie nei quadranti meridionali, «precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale», fenomeni che risulteranno accompagnati da «rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento».

Rovesci fino a venerdì e tregua nel fine settimana, nella Capitale colonnina di mercurio sopra la media

Il peggioramento non si esaurirà nel giro di ventiquattr’ore: nuove precipitazioni interesseranno infatti il Lazio anche nelle giornate di giovedì e venerdì, prima di lasciare spazio a una graduale rimonta dell’alta pressione e a un conseguente miglioramento nel corso del fine settimana.

Sul fronte termico, tuttavia, non è atteso alcun crollo: i valori resteranno superiori alle medie stagionali della fine di novembre, con le temperature massime che nella Capitale oscilleranno tra i 16 e i 17 gradi.

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