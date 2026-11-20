Imparare a riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, vulnerabilità e rischio per proteggere bambini e adolescenti da abusi e maltrattamenti. È il focus del corso di formazione e informazione «Maltrattamento e abusi sui minori» in calendario sabato 21 novembre alle 15 in Campidoglio, indomani della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre (anniversario della Convenzione Onu).

Rivolto a insegnanti, professionisti sanitari, operatori sociali e realtà del Terzo Settore, l’appuntamento è promosso dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale Iside Castagnola, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irib) e dalla Fondazione Gaia Masciotta, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Capitolina. Ad aprire i lavori saranno i saluti della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli — che richiama la necessità di «fare sistema tra le diverse realtà cittadine» mettendo in rete sanità, sociale e istituzioni giudiziarie — seguiti dall’introduzione di Simona Masciotta, presidente della Fondazione Gaia Masciotta, e dal primo intervento di Iside Castagnola.

Dalle procedure di segnalazione ai dati di Terre des Hommes e all’esperienza del Centro T.I.M.MI: tutti i relatori

Articolato in due sessioni moderate dalla giornalista Rai Adriana Pannitteri, l’incontro affronterà nella prima parte prevenzione e tutela con Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma (aspetti giuridici e procedure di segnalazione), Iside Castagnola (dignità e sicurezza del minore), Ivano Gabrielli, dirigente superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni (adescamento online), Paolo Siani, già vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza (bullismo e cyberbullismo), ed Enrico Parano, responsabile Cnr-Irib Catania (effetti biologici della violenza sul Dna).

La seconda parte sarà dedicata alle forme di violenza e alle risposte delle reti territoriali con Federica Giannotta di Terre des Hommes Italia (risultati dell’indagine nazionale sul maltrattamento infantile), Vito Pavone, direttore della Clinica ortopedica dell’Università di Catania (maltrattamento fisico), Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria (trascuratezza infantile), la psicologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo (abusi psicologici e violenza assistita), Giuseppe Ettore (esperienza del Centro T.I.M.MI per prevenzione, diagnosi, tutela e cura), Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale tutela minori della Cei (tutela nella Chiesa italiana), e Olivia Pagano, referente del Cismai Lazio (sostegno a minori e famiglie fragili).

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