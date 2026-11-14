Manovra: CGIL  e SUNIA, nessuna risposta a grave crisi abitativa  

“Il disegno di legge di bilancio per il 2027 conferma una scelta politica precisa: sulla casa il Governo parla solo ai proprietari. Anziché delineare una politica pubblica strutturale, la manovra ignora le famiglie e i Comuni di fronte all’emergenza sociale”. Così Stefania Filetti , segretaria confederale della CGIL, e Stefano Chiappelli , segretario generale SUNIA, commentano il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e ora all’esame del Parlamento.

“La misura simbolo della manovra sull’abitare – sostengono i due dirigenti sindacali – è il dimezzamento della cedolare secca per i nuovi contratti a canone concordato stipulati nel 2027 (dal 10% al 5%, che scende all’1% per inquilini under 36), un regalo fiscale senza garanzie per gli inquilini. Il canone concordato (L. 431/98) è uno strumento che il sindacato difende da quasi trent’anni attraverso gli accordi territoriali”, sottolineano Filetti e Chiappelli, “e uno sconto fiscale al proprietario deve accompagnarsi all’immediato rinnovo degli accordi locali e a vincoli reali sui canoni, che devono essere sostenibili rispetto ai redditi di chi lavora”. “Manca, inoltre – aggiungono – qualsiasi intervento per governare le locazioni brevi e turistiche”.

La segretaria confederale della CGIL e il segretario generale del SUNIA chiedono quindi al Parlamento di “correggere la manovra”, e indicano quattro priorità che verranno illustrate anche nelle audizioni parlamentari e nei territori, “valutando le iniziative di mobilitazione necessarie”.

“Prima di tutto occorre rifinanziare con risorse adeguate i Fondi nazionali per il sostegno affitto e per la morosità incolpevole, collegandoli a un piano di passaggio ‘da casa a casa’ per evitare sfratti senza alternativa. È necessario poi subordinare la cedolare agevolata al rispetto degli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e a canoni effettivamente accessibili; aggiornare le detrazioni fiscali per gli inquilini, adeguando importi e soglie di reddito, fermi da oltre vent’anni; e avviare un piano straordinario per l’edilizia pubblica e sociale, partendo dal recupero immediato degli alloggi popolari oggi sfitti perché privi di manutenzione”.

“L’emergenza abitativa – concludono Filetti e Chiappelli – non si affronta con i bonus fiscali. Servono un investimento pubblico sulla casa e risorse dirette per chi vive in affitto. La casa non può essere trattata come una rendita per pochi, ma deve tornare ad essere un diritto garantito per tutte e tutti. Anche in difesa di questo principio il prossimo 20 novembre la Cgil scenderà in piazza con lo sciopero generale per cambiare questa manovra”.

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