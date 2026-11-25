Cosa può succedere quando, improvvisamente, cinque donne, fino a qualche istante prima perfette sconosciute, si ritrovano davanti a un notaio che rivela loro di avere lo stesso padre e un’eredità da cinque milioni di euro da dividere? Lo scopriamo con Manuela Arcuri, protagonista della commedia “Figlie di papà”, in scena dal 5 al 9 dicembre 2026 al Teatro Parioli Costanzo.

Uno spettacolo brillante, tra ritmi serrati e colpi di scena, scritto da Michela Andreozzi e Francesca Zanni, diretto da Valentina Ghetti e nato da un’idea di Francesco Bellomo. Riscrivere le regole degli affetti e del sangue non è certo impresa facile, ma con un’eredità da capogiro forse si può tentare di convivere sotto lo stesso tetto per ottenerla.

Sul palco, accanto a Manuela Arcuri, un cast interamente al femminile: Caterina Milicchio, Shaen Barletta, Alessandra Ferrara, Eleonora Pieroni, Veronica Rega e Cloe Lettieri, con la partecipazione virtuale di Nino Bellomo.

Esilarante e imprevedibile, la commedia si apre con l’annuncio della morte di Ferdinando De Caro e la conseguente convocazione davanti al notaio Costanza Alibrandi delle cinque donne, diversissime per età, carattere e scelte di vita, che dovranno fare i conti con il fatto di essere sorelle. Una verità scomoda alla quale è legata la possibilità di conquistare un patrimonio, ma a una sola condizione: vivere insieme per trenta giorni nella villa di famiglia.Da questa convivenza forzata prende vita un racconto corale, ironico e ritmato. Tra identità, maternità, fede, sesso, libertà, denaro, apparenze e fragilità, le protagoniste saranno costrette a guardare oltre i propri pregiudizi e oltre l’immagine che hanno costruito di se stesse.

A custodire le volontà e i segreti di Ferdinando c’è il notaio Costanza, che sembra conoscere molte più verità di quante ne riveli. E quando, all’inizio del secondo tempo, un nuovo esplosivo personaggio irromperà nella loro già precaria convivenza, ogni certezza verrà nuovamente messa in discussione. Figlie di papà racconta la strana alchimia capace di trasformare degli estranei in una famiglia: perché si possono ereditare un cognome, una casa o una fortuna, ma appartenersi è tutta un’altra storia.

Per info e prenotazioni www.ilparioli.it

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