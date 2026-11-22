Partecipata e festosa conclusione dell’edizione 2026 del Circuito della Corsa del Ricordo. Dopo dieci appuntamenti in tutta Italia, l’ultimo atto è andato in scena questa mattina a Latina dove si è corsa la terza edizione.

L’evento ideato e promosso da Asi con il contributo di ANVGD per commemorare la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano/dalmata, si è svolto sotto la regia della Fitness Montello del presidente Sergio Zonzin che ha curato in ogni dettaglio organizzativo regalando, nonostante qualche spruzzo di pioggia, a tutti i partecipanti una giornata di sport davvero gradevole.

Alle 9.30 in punto è stato l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, nel suggestivo scenario a ridosso del Lago di Fogliano, a dare lo start agli oltre 250 partecipanti che si sono cimentati nella gara competitiva, nella non competitiva e nella passeggiata metabolica (che è stata nominata Il Cuore di Melissa ed occasione per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla malattia di Huntington). Tre diverse proposte che hanno permesso a tutti di partecipare, scegliendo il percorso ed il ritmo più adatto alle proprie possibilità e ai propri desideri.

Nella gara riservata agli agonisti il successo è andato a Simone Mansutti (MWP Gymathletic SSD ARL) atleta di spessore nazionale che ha completato i 13,3 km del percorso (ridotto all’ultimo momento a seguito di una mareggiata che ha bloccato una delle strade del tracciato) in 45:58. Al secondo posto Matteo Noro (Piano Ma Arriviamo) in 46:16, terzo Mauro Bonelli ( Pi8 Running) in 47:29.

“Corsa affascinante, su un percorso bellissimo – ha sottolineato il vincitore al traguardo – è sempre importante correre per una nobile causa contribuendo a raccontare la storia anche ai più giovani”.

Fra le donne sul gradino più alto del podio è salita Fiorenza Zorzetto, specialista di trail running e di triathlon in 57:44 al termine di una gara che ha visto involarsi un terzetto fino allo scatto decisivo della Zorzetto. Ai posti d’onore Roberta Andreoli (Podistica Priverno) in 58:23 e Margherita Maiorca ( Corax ASD) in 58:38.

“È stata una gara bellissima – ha raccontato Fiorenza Zorzetto – mi sono divertita davvero. Eravamo in tre a giocarcela ma alla fine sono riuscita a trovare lo spunto vincente. Mi è piaciuto tutto, dal percorso all’organizzazione“.

Al di là del risultato tecnico la Corsa del Ricordo di Latina è stata proprio di tutti, con al via atleti di ogni età. Il più giovane al traguardo Riccardo Falzarano (classe 2003) mentre il più anziano è stato Adriano Leidi (classe 1941).

Numerose le autorità presenti fra le quali Piero Simoneschi, vice presidente dell’ANVGD di Latina ed il presidente di ASI Roma Marco Carotti, la Signora Natalina Stefi, esule di Zara residente a Latina.

“Questa manifestazione – ha dichiarato l’Assessore allo Sport di Latina Andrea Chiarato – cresce di anno in anno grazie ad una perfetta organizzazione e alla bellezza del percorso. Come Amministrazione la sosterremo anche in futuro perché, oltre ad essere un partecipato evento sportivo, offre l’opportunità di raccontare la storia nella maniera più giusta”.

“L’edizione 2026 della Corsa del Ricordo – ha concluso Roberto Cipolletti presidente di Asi Lazio ed organizzatore nazionale della manifestazione – ha avuto qui a Latina un epilogo davvero coinvolgente. Tanti atleti, numerose associazioni coinvolte, messaggi davvero importanti veicolati attraverso lo sport. Posso dire che Asi, attraverso la Corsa del Ricordo, ha concretizzato in pieno le proprie finalità di promozione sportiva ed ha acceso in tutta Italia i riflettori su una tragica pagina della nostra storia Non ci fermiamo, siamo già pronti a ripartire per l’edizione 2027 che prenderà il via il prossimo 7 febbraio da Roma”.

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