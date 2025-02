Manutenzione rete tram, riaperta via Cavour

Terminati i lavori in via Cavour, la strada è stata riaperta al traffico da piazza dell’Esquilino in direzione di piazza dei Cinquecento.

Ripristinata la viabilità anche in via Nazionale e via Gioberti.

Con la riapertura del tratto di via Cavour e con il ritorno alla normalità della circolazione nelle strade vicine, vengono riattivati anche i varchi Ztl in via Depretis e via Torino.

La strada era stata chiusa parzialmente, dal 25 gennaio, per permettere interventi di manutenzione sulla rete tram.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.