Maratona Roma, Alfonsi: episodi malcostume casi isolati, decoro subito ripristinato

“In merito alle polemiche relative ad alcuni episodi di malcostume verificatisi durante lo svolgimento della Maratona di Roma domenica scorsa occorre precisare che, pur trattandosi di comportamenti certamente deplorevoli, sono attribuibili a comportamenti individuali e sporadici che non possono certamente caratterizzare l’immagine di un grande evento di sport e spettacolo che dà lustro internazionale alla Capitale e che ha fatto registrare numeri da record in termini di partecipazione grazie alla sua accurata organizzazione.

Va inoltre sottolineato che AMA ha effettuato un immediato ripristino del decoro delle aree interessate da tali episodi con il lavaggio delle mura e la pulizia delle zone circostanti.

Oltre a questi interventi puntuali, va ricordato che AMA ha effettuato un tempestivo lavoro di pulizia lungo tutto il percorso della Maratona con una task force di 150 operatori e 70 mezzi consentendo la rapida riapertura della viabilità”. Così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

