Maratona Roma – Ostia: Regione Lazio, potenziato trasporto della linea Metromare

In occasione della Maratona Roma-Ostia il servizio di trasporto della linea Metromare sarà potenziato per garantire una maggiore efficienza e un miglior supporto alla mobilità dei partecipanti e degli spettatori.

Per integrare l’offerta ferroviaria, Cotral, in accordo con la Regione Lazio, ha previsto l’attivazione di tre treni straordinari in partenza dalla stazione di Cristoforo Colombo nei seguenti orari: 11:40, 13:08, 14:36.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti lungo il percorso della manifestazione, Cotral ha predisposto sei autobus di riserva calda presso la stazione di Cristoforo Colombo, pronti a intervenire per garantire la fluidità del servizio.

«In vista della Maratona Roma-Ostia abbiamo chiesto la disponibilità a Cotral per rafforzare il servizio di trasporto pubblico verso Ostia in modo da favorire le migliaia di partecipanti che dovranno recarsi ad Ostia e poi rientrare verso la Capitale. In sinergia con l’azienda del Tpl regionale garantiremo il massimo supporto a tutti coloro che vorranno intervenire a questa bellissima manifestazione», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

«Abbiamo deciso di rafforzare il servizio per garantire un trasporto più efficiente e agevole a tutti i partecipanti della Maratona Roma-Ostia. L’integrazione tra treni straordinari e autobus di riserva ci permetterà di rispondere prontamente alle esigenze di mobilità, assicurando un’esperienza di viaggio confortevole e senza intoppi», sottolinea il presidente di Cotral, Manolo Cipolla.

