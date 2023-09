Marchionne non si presenta al Question Time sul Brancaleone

Pubblichiamo di seguito la nota congiunta del 21 settembre 2023 dei consiglieri M5S del III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

“Noi chiediamo notizie rispetto al Brancaleone, ma ancora una volta non le abbiamo avute dal Presidente Marchionne, e rimaniamo in attesa di risposta al nostro accesso agli atti di 50 giorni fa.

Non presentandosi in aula (seppure presente nelle vicinanze dello stabile di Piazza Sempione) ci nega la possibilità di avere informazioni e confronto.

Ma si sa, le decisioni, le scelte, le opportunità sono tutte in seno alla giunta.

Il ruolo del Consiglio e dei Consiglieri (anche di maggioranza) è costantemente sminuito.

Oggi non abbiamo avuto risposte sul Brancaleone al quale il Municipio III ha dovuto revocare la SCIA, mentre ci aspettavamo valide motivazioni da parte del presidente Marchionne rispetto alle sue posizioni espresse in merito già a fine luglio, ovviamente a mezzo social.

Il 4 ottobre speriamo di avere risposte, tramite la commissione trasparenza convocata in congiunta con l’omonima capitolina, rispetto alla Maggiolina.

Poniamo temi importanti che come sempre riguardano una questione fondamentale: la legalità e il rispetto delle regole.

Siamo stati eletti come forza di opposizione e fin quando questa sgangherata maggioranza sarà in piedi noi vigileremo nell’interesse dalla cittadinanza tutta.

Lei, Presidente Marchionne, continuerà a non presentarsi e a farsi beffa dei regolamenti?

Fiduciosi attendiamo riscontri, ovviamente nelle sedi preposte al dibattito partecipato e democratico, perché non solo con le piattaforme social si risponde alla nostra comunità”.