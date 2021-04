Marciapiede sgarrupato di via dei Glicini: si attende il completamento dell’opera

In via dei Glicini/l.go delle Giunchiglie, nel V Municipio, dopo il primo video e la prima richiesta di intervento risalente al mese di ottobre 2020, abbiamo sentito la necessità, su segnalazione dei Cittadini, di ripetere l’operazione, con un sopralluogo il 24 febbraio 2021.

E finalmente, alcuni giorni fa, il Municipio è intervenuto e, con un paio di toppe, ha certamente “mitigato“, ma non risolto il problema.

Infatti il marciapiede intorno all’area giochi era e rimane pericoloso per i pedoni stante l’ammaloramento del tappetino. Nonostante questo lavoro parziale richiesto nel mese di ottobre 2020, intendiamo ringraziare comunque l’Assessore ai LL.PP, Roberta Capoccioni per il suo interessamento. Siamo pure certi che se, fosse dipeso solo da lei, non ci sarebbe stato un lavoro a dir poco parziale e che di certo non ha messo in sicurezza il marciapiede che fa da cornice ad uno spazio bimbi frequentatissimo!

Restiamo in attesa di un completamento dell’opera.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2832222820384322&ref=watch_permalink