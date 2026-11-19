Dietro l’etichetta associativa si nascondeva un servizio per la prima infanzia gestito come un nido, ma senza le autorizzazioni prescritte dalla legge. L’irregolarità è stata accertata dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale in collaborazione con gli uffici competenti dell’XI Municipio, impegnati in un controllo mirato sulla regolarità delle prestazioni rivolte ai più piccoli e sulle norme a garanzia dei minori.

Oltre all’assenza del titolo autorizzativo per l’ambito educativo, i caschi bianchi hanno riscontrato anche la somministrazione irregolare di alimenti e bevande.

Per la struttura sono stati disposti due distinti atti di chiusura delle attività non in regola, accompagnati da multe amministrative per un totale stimato intorno ai 10mila euro.

Contestualmente è stata attivata la Asl Roma 3 per condurre ulteriori controlli igienico-sanitari sulla gestione, la conservazione e la preparazione dei prodotti alimentari.

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