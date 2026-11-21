Secondo intervento per estorsione in quarantotto ore a Marina di Tor San Lorenzo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio. Nel tardo pomeriggio di oggi i militari della Stazione locale e dell’Aliquota Operativa hanno arrestato in flagranza una coppia del posto — un uomo di 49 anni e la compagna convivente di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine — gravemente indiziata di estorsione in concorso, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione di droga a fini di spaccio.

L’attività nasce dalla denuncia-querela presentata il 14 novembre scorso alla Stazione di Marina di Tor San Lorenzo da un quarantasettenne del posto vittima di insistenti richieste estorsive; nel pomeriggio di oggi l’uomo è tornato in caserma riferendo di essere stato nuovamente contattato dal quarantanovenne per fissare la consegna di 100 euro quale acconto su un presunto debito pregresso.

L’appostamento durante la consegna dei soldi e i sequestri tra persona e appartamento

Subito dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione e appostamento vicino al luogo dell’appuntamento. Intorno alle 18:00, quando la coppia è arrivata su un’utilitaria e ha intascato i 100 euro versati dalla vittima, i militari sono intervenuti bloccando i due in flagranza e recuperando la somma.

Le perquisizioni personali e domiciliari hanno consentito di rinvenire sull’uomo un serramanico lungo 17 centimetri e, nell’abitazione, 44 grammi di hashish divisi in due panetti, un bilancino elettronico di precisione e una pistola a pallini, verosimilmente adoperata in precedenza per intimidire la vittima minacciando il ricorso alle armi. Conclusi gli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati portati rispettivamente nel carcere di Velletri e in quello femminile di Rebibbia a Roma.

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