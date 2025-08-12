Marino, pestato nel parco perché rifiuta di comprare droga: 26enne in ospedale

Una passeggiata serale si è trasformata in un incubo per un 26enne di Marino. Domenica 10 agosto, poco dopo le 23, il giovane stava camminando nel parco di Villa Desideri quando è stato avvicinato da due ragazzi, probabilmente dell’Est Europa.

Uno, alto circa 1,80, di corporatura robusta, indossava maglietta, pantaloncini e un cappellino da baseball; l’altro, più basso e snello, portava capelli corti a “caschetto”.

I due gli hanno offerto dell’hashish. Al rifiuto secco del 26enne, la situazione è precipitata: calci e pugni lo hanno colpito con violenza, facendolo cadere a terra. Neppure la sua resa momentanea ha fermato l’aggressione: la coppia ha continuato a infierire, colpendolo al volto e alle costole.

Nonostante il dolore e la confusione, la vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, degli aggressori non c’era più traccia.

Il 26enne è stato trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato traumi guaribili in 20 giorni. Successivamente, il giovane ha sporto denuncia, avviando le indagini per identificare i due responsabili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.