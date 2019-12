Marino: Roberto Di Sante presenta il suo nuovo libro ‘Tre’

Sabato 28 dicembre 2019 alle 17,30, presso la sede operativa di Punto a Capo Onlus, La Casa dei Sogni, Corso Trieste, 45 a Marino, suo paese natio, Roberto Di Sante per presentare il suo nuovo romanzo ‘Tre’, dopo il successo di ‘Corri’.

Insieme all’Autore ci saranno l’attore Sebastiano Gavasso – in questi giorni sulla Rai nel docu-dramma ‘Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio’ – che porterà la versione teatrale di ‘Corri’ in tournée nei teatri italiani e che domani leggerà alcuni brani del nuovo romanzo di Di Sante, e Francesca Marrucci, Direttore Editoriale delle testate Punto a Capo e Presidente della Onlus, che intervisterà Roberto e Sebastiano.

In questo anno e mezzo dall’uscita di ‘Corri’ per Roberto Di Sante ne sono successe di cose bellissime ed inaspettate. I riconoscimenti della critica, l’affetto dei lettori, i premi, le presentazioni internazionali e su e giù per la Penisola, oltre alla trasposizione del romanzo in sceneggiatura e spettacolo teatrale, sembrano avviati a ripetersi amplificati per il secondo romanzo ‘Tre’, di genere completamente diverso da ‘Corri’.

Presentato qualche giorno fa a Più Libri più Liberi a Roma, ‘Tre’ è stato definito con toni entusiastici dalla stampa:

“Una storia d’amore ben congegnata e piena di suspence”, Fabio Isman de Il Messaggero;

“Un filo magico che cuce le pagine, storie ed emozioni” per Marco Patucchi de La Repubblica;

“Un romanzo che regala emozioni dalla prima all’ultima riga” per Marco Lobasso di Leggo.

L’ingresso è libero.