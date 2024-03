Marione-Funari: “Ottima partenza per ‘A Mente Libera’, il 6 Aprile 2024 nuovo Workshop al Macro”

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato all’Ecoansia, prosegue il programma di appuntamenti di “A Mente Libera”, il progetto sperimentale promosso da Roma Capitale e dall’Ufficio di scopo per le Politiche giovanili per aiutare i più giovani ad approfondire i temi del benessere mentale. Il prossimo 6 Aprile si terrà l’incontro dedicato ai Disturbi del comportamento alimentare (dalle 10.30 alle 12.30 presso il Macro, Museo d’arte contemporanea di via Nizza a Roma) con la partecipazione di Riccardo Williams, professore di Psicologia dinamica dell’Università La Sapienza, del giornalista e senatore Filippo Sensi, delle associazioni Animenta, DAI, FoodForMind. Anche questo incontro, come gli altri, si svolgerà di sabato per consentire la partecipazione a chi studia o lavora. Le prenotazioni sono già possibili sul sito www.amenteliberaroma.it

“A mente libera” è un progetto rivolto alla fascia d’età 18 – 30 anni, articolato in incontri e workshop con professionisti e testimonial, dialoghi gratuiti e individuali con esperti per parlare e approfondire il tema del disagio giovanile. Il progetto vede la collaborazione degli Psicologi di Farmacap, della Sapienza Università di Roma, di Zètema, PalaExpo e Biblioteche di Roma.

Gli incontri pubblici permettono di interagire con gli esperti con una modalità inedita: la possibilità per il pubblico di fare domande attraverso lo smartphone e in forma del tutto anonima.

“E’ molto positivo il riscontro che ‘A Mente Libera’ sta registrando tra i giovani romani. L’obiettivo è offrire strumenti in più per approfondire temi e anche stimolare ragazze e ragazzi a non chiudersi in se stessi ma a cercare aiuto all’esterno. La formula innovativa dell’incontro con esperti e testimonial, unita a quella degli incontri individuali, è una mano tesa nei confronti dei più giovani e un modo per dare fiducia attraverso la condivisione” dichiarano l’incaricato del Sindaco per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone e l’assessora alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari.

