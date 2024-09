Martedì 3 settembre riparte la stagione delle corse all’Ippodromo Capannelle

Una calda estate è passata e finalmente l’Ippodromo Capannelle è pronto a riaprire i battenti per ospitare una stagione autunnale che si annuncia esaltante e ricchissima di grandi eventi. A partire dal 97° Derby Italiano del Trotto che, insieme alle Oaks del Trotto, catalizzerà l’attenzione del mondo dell’ippica domenica 13 ottobre.

Anticipato dall’avvincente sabato 21 settembre dedicato alle qualificazioni del più importante appuntamento dell’anno. Sempre per quanto riguarda la disciplina tanto cara ai fans di Febbre da cavallo, imperdibile il pomeriggio del 16 novembre, quando si correranno i Grandi Premi Triossi e Carena, non più collocati nella torrida estate capitolina (negli scorsi anni in cartellone il 29 giugno), ma nel più accogliente autunno romano.

Passando al galoppo invece, il momento clou della stagione invernale è come di consueto rappresentato dal Roma Champions Day, che accenderà gli animi degli appassionati domenica 27 ottobre.

In programma nel sontuoso convegno dell’ultima domenica di ottobre ben tre pattern, il Premio Lydia Tesio (Gruppo 2), il Premio Roma (Gruppo 2) e il Premio Ribot (Gruppo 3), ma anche due listed race come il Roma Vecchia e il Buontalenta.Ancora una domenica prestigiosa il 3 novembre, con in programma un altro Gruppo 3, il Premio Berardelli, e ben 4 listed, Umbria, Divino Amore, Rumon e Criterium Femminile.

Prima giornata di corse è quella di martedì 3 settembre che anticipa l’autunno ma tiene conto del clima di fine estate. Così, infatti, la prima corsa è in programma alle ore 18.15, mentre la sesta e ultima alle 21.15.

Tre di queste si disputeranno sulla preziosa pista all weather, le ultime sotto l’affascinante luce dei riflettori, le altre tre, le prime, sull’erba della pista piccola.

Il menu prevede una condizionata, una maiden femminile, quattro handicap, di cui uno riservato agli amatori. Per quanto riguarda le distanze, andranno dai 1200 ai 1900 metri.

Partiamo dalla condizionata, Premio Maria Pia Cetorelli, terza corsa ore 19,25. Sul miglio si cimenteranno 8 femmine di tre anni e oltre, tra cui Deadline, Aquila Reale, Love Tonight e Zola Sakura.

Meritano però la massima attenzione anche la qualitativa Vaux le Vicomte, cosi come Nomellina, La Stranezza ed Eastern Charm.Ad aprire la preserale sarà la maiden in programma alle 18.15: dieci in pista sul miglio, tutte femmine, tra cui Anthaia, Aquila Divina, Capichera Gold, Nuruana e l’esordiente Eraclea.

In calendario anche la seconda Tris, il Premio Marte, quinta corsa alle 20.45 sui 1400 metri della pista all weather. Saranno in dieci messi in fila nella scala dell’handicapper e tutti tre anni capeggiati dai pesanti 67 chili di Maiori e chiusi dai 52,5 di Pontormo e con in mezzo le individualità di Armidale, Palla al Centro e Alterego.

Prossimo convegno venerdì 6 settembre, ancora con inizio dopo le ore 18.00, ma da domenica si torna agli orari canonici del primo pomeriggio.

