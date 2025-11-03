Martedì 4 novembre cerimonie a piazza Venezia: scattano divieti e deviazioni bus

Roma si prepara alle celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, in programma martedì 4 novembre a piazza Venezia a partire dalle 9.15.

In vista della cerimonia, sono previste modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico già a partire dalla notte tra lunedì e martedì.

Dalle 00.30 entreranno in vigore divieti di sosta in piazza Venezia, via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, piazza San Marco, piazza Madonna di Loreto, via dei Fori Imperiali (nel tratto tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci), piazza Santi Apostoli, via degli Astalli, largo Enrico Berlinguer, via di San Venanzio, vicolo degli Astalli, via dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello (tra via delle Tre Pile e piazza Venezia), via di San Marco, via Cesare Battisti, via dei Fornari, vicolo di San Bernardo e via Margana.

Al mattino, dalle 7, scatteranno le chiusure al traffico in piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza Madonna di Loreto, via del Teatro di Marcello (dal palazzo dell’Anagrafe), piazza San Marco, piazza Ara Coeli e via degli Astalli. In via del Plebiscito sarà attivato un doppio senso di marcia.

Sul fronte del trasporto pubblico, dalle 7 saranno possibili deviazioni o limitazioni di percorso per numerose linee bus: 8Bus, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Le modifiche resteranno in vigore per tutta la durata delle celebrazioni e saranno progressivamente revocate al termine delle operazioni di sicurezza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.