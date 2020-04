Martedì Letterario virtuale sulla Cervelletta del Centro Anziani Colli Aniene

Il 7 aprile 2020 si è svolta una lezione un po’ particolare per i Martedì Letterari del Centro Anziani di Colli Aniene, nati da una iniziativa del prof. Nicola Marcucci dell’Università Popolare Michele Testa.

La lezione, rigidamente virtuale (#stateacasa), era completamente dedicata all’argomento “Cervelletta – IERI, OGGI e DOMANI”. Tantissimi i contributi multimediali proposti dai partecipanti al corso e dai docenti dell’Università Popolare Michele Testa: filmati, concerti, poesie, saggi, articoli e libri di cui parleremo nei prossimi giorni.

Ma il momento topico della lezione è stato “L’appello alle Istituzioni” che gli allievi iscritti al Centro Sociale Anziani di Colli Aniene (martedì letterari ed educazione civica, corso di filosofia e corso di storia dell’arte) e i docenti e collaboratori dell’Università Popolare hanno voluto lanciare per non far cadere nell’oblio quelle poche speranze di salvare la Torre Medievale della Cervelletta.

Antonio Barcella