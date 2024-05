Martino De Nardi e Paola Patti vincono la “Corri a Torvergata” 2004

La gara podistica competitiva e non competitiva “Corri a Torvergata” di km 10,1 si è svolta domenica 5 maggio 2024, organizzata Dall’’ Associazione Sportiva Dilettantistica Italiana Running, con il patrocinio del Municipio Roma VI di Roma Capitale, sotto l’egida della FIDAL Lazio

Tantissimi i gazebo in rappresentanza delle tante Società presenti, tanto il movimento in prossimità dell’arco di partenza, le tante canotte colorate degli atleti che hanno avuto come cornice il verde dei tanti prati della località.

Il segnale di partenza è stato dato alle ore 9:00 in via Columbia all’interno del parcheggio della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. I concorrenti della non competitiva sono partiti in coda a quelli della competitiva, sul medesimo percorso.

Entusiastiche le dichiarazioni dei 1.300 partecipanti (oltre 250 donne) riguardo all’organizzazione: per accoglienza, parcheggio, deposito borse, pacco gara, percorso, ristori, i tanti volontari per la sicurezza lungo il percorso, rifornimenti, medaglia ricordo, premiazioni, e l’unanime soddisfazione di aver contribuito con la quota d’iscrizione tramite la società organizzativa alla donazione di 1 euro a favore dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) per favorire le attività territoriali dirette al supporto delle persone con sclerosi multipla.

Le premiazioni si sono svolte sul posto dopo l’ultimo arrivato al traguardo. Sono stati premiati sul palco, i primi tre e le prime tre assolute e le prime tre Società con il maggiorie numero di atleti giunti al traguardo, mentre le premiazioni delle categorie si sono svolte sempre negli appositi gazebo predisposti e gestiti dai volontari.

Lo speaker della manifestazione Massimo Perelli, ha contribuito al buon esito della manifestazione sportiva, grazie alla sua preparazione, alla conoscenza personale dei concorrenti. Con la sua voce rassicurante, ha informato le tante persone posizionate in prossimità dell’arco d’arrivo, sullo svolgimento della gara lungo il percorso.

Classifiche uomini: al primo posto si à piazzato Martino De Nardi Ita Trieste Atletica 00:31:56, seguito da Gabriele Caroli ITA A.S.D. Atletica Cave 00:32:46, e per il terzo posto, da Emiliano Carloni ITA ASD Atletica la Sbarra 00:33:18

Donne: ha vinto Paola Patti Podistica Solidarietà 00:37:09, al secondo posto con circa due minuti di ritardo si è classificata Veronica Del Grosso ASD LISA Sporting Club Avezzano 00:39:04, al terzo Pamela Gabrielli RUN Forever Aprilia 00:39:59



