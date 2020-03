Mascherine a Polizia locale da Unione Cristiana Evangelica Cinese in Italia

“Ormai da settimane i presidi sanitari sono introvabili, a cominciare dalle mascherine diventate ormai un bene prezioso. Purtroppo buona parte degli operatori sanitari ed esponenti delle Forze dell’Ordine e di Polizia Locale, lamentano questa carenza per loro vitale, in quanto in prima linea a fronteggiare questa epidemia, ognuno per le proprie competenze.

“Un gesto di amicizia arriva in queste ore dalla Unione Cristiana Evangelica Cinese in Italia onlus di via Assisi, che ha donato alla Polizia Locale e ai lavoratori del V municipio una dotazione di 500 mascherine. Ringraziamo il comandante dei Vigili del V municipio Mario De Sclavis per il ritiro e la presa in consegna oltre che l’istituzione religiosa cinese che, su nostra segnalazione, si è subito attivata con questo iniziale gesto significativo, che auspichiamo possa essere seguito anche in seguito e da altre istituzioni, visto che al momento la richiesta di questo dispositivo sanitario richiederebbe su tutto il territorio nazionale una dotazione di diversi milioni di disposizioni di protezione individuale”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Christian Belluzzo consigliere nel Municipio V.