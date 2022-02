Mascherine. Ironia o serietà?

Mi è capitato di leggere, in quella sorta di “giornale aperto” che è Facebook – da alcuni vissuto come occasione di dialogo e scambio di idee, da altri come una stucchevole vetrina per il proprio ego – un post che riporta un “caffè di Gramellini” sul decreto che toglie l’obbligo della mascherina all’aperto. Che sia o no simpatico, Gramellini indubbiamente sa scrivere e in questo caso lo fa con l’ironia, che riveste certe affermazioni più o meno condivisibili.

Sembra mettere alla berlina uno strumento che, volenti o nolenti, ci ha protetto nei momenti più critici della pandemia, affermando ad esempio: “la mascherina…diventa…per qualcuno persino un rimpianto”; oppure “la libertà di andarsene in giro struccate e non sbarbati” o termini del genere “ricordo, rimpianto, sopruso”, riferiti ad uno strumento che di volta in volta è stato accusato di provocare ipossiemia (deficit di ossigeno), ipercapnia (aumento di anidride carbonica nei polmoni), superinfezione dovuta al respirare il proprio respiro, oppure barriera inefficace nei confronti del virus che, andandosene in giro libero nell’aria, come un uccello migratore – e non incapsulato nelle goccioline di saliva o catarro – sarebbe passato tranquillamente nelle maglie ben più grandi della “rete” delle FFP2. Tant’è.

Ora, togliere l’obbligo di mascherine all’aperto, ha legittimato molti a riprendere a chiacchierare liberamente per strada, ad aspettare il proprio turno in farmacia o in pizzeria, a far giocare il proprio cane con quello di un altro/a, ovviamente senza indossare la mascherina (tanto si è all’aperto!).

Qualcuno ha da ridire sulle scemenze di Gramellini; libero di farlo. Tuttavia, il Nostro le dice sorridendo e facendo sorridere. Leggo e ascolto molti altri che, sull’argomento, dicono tante scempiaggini seriamente. E non fanno neanche ridere.