Una giornata di alto valore istituzionale e sociale alla periferia sud della Capitale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Falcognana, nel territorio del Municipio IX, una nuova struttura dedicata ai percorsi del “Dopo di noi”, realizzata grazie alla sinergia tra i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Regione Lazio e Roma Capitale.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore regionale all’Inclusione sociale Massimiliano Maselli e il cardinale Baldassare Reina, a testimonianza di un’alleanza ampia attorno ai progetti di autonomia per le persone con disabilità.

Il recupero del casale nel Municipio IX e le parole della presidente Titti Di Salvo

L’intervento ha restituito alla comunità un casale completamente riqualificato e pensato per favorire la vita indipendente e la coabitazione assistita. A sottolineare la portata concreta del progetto per il territorio è stata la presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo: «Qui nel bel Casale ristrutturato 12 persone impareranno a vivere insieme e fuori dalle loro famiglie».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza