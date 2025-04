Matteo Berrettini: tra cadute e risalite, il nuovo inizio del tennista romano

È stato tra i primi protagonisti del rinascimento tennistico italiano, poi una serie di infortuni hanno minato la sua carriera, ma adesso sta provando a ripartire. Parliamo di Matteo Berrettini, romano classe 1996 che fino al 2022 ha scalato posizioni su posizioni della classifica ATP, fino a raggiungere il sesto posto mondiale. Poi qualche infortunio di troppo ha interrotto la sua corsa con i migliori del mondo, facendolo sprofondare ben oltre la centesima posizione.

Oggi Berrettini è tornato in forma e sta cercando di riconquistare ciò che gli spetta, puntando a ritornare tra i grandi del mondo. D’altronde i colpi non gli mancano e il talento è evidente, e già dal 2024 è tornato ad essere protagonista anche nelle scommesse sul grande tennis e nei pronostici come atleta di grande valore nei tornei più importanti che si disputano in giro per il mondo.

Ma qual è il suo bilancio del 2024? E quali sono le aspettative del 2025? Scopriamolo.

Il 2024 di Matteo Berrettini

L’anno scorso è stato davvero importante per Matteo Berrettini. Lui che era stato il primo italiano a raggiungere una finale di uno Slam dal 1976, ha dovuto ripartire quasi da zero. E sempre con le sue caratteristiche di grandissima potenza nel servizio e forza tanto in difesa quanto in attacco.

Piano piano è riuscito a ricostruirsi e a ricostruire la sua carriera, con un 2024 davvero eccezionale.

Ricordiamo che il tennista romano era sprofondato fino alla posizione numero 124 della classifica ATP di gennaio 2024 e mese dopo mese, partita dopo partita, ha conquistato, fino ad aprile 2025, la posizione numero 33.

Proprio l’anno scorso è stata una stagione sportiva fatta di risultati importanti, raggiungendo prima le finali del Challenger di Phoenix e quella del 250 di Marrakech, ma importanti sono state anche le vittorie a ridosso dell’estate di Gstaad e a Kitzbuhel.

Decisivo dal punto di vista sportivo e anche ‘mentale’, il secondo turno di Wimbledon giocato contro Jannik Sinner, che anche se ha portato all’eliminazione dal torneo ha mostrato una volta per tutte al mondo che Matteo è tornato. Stessa storia agli US Open contro Taylor Fritz, che anche se perdente è stata una prova di forza che ha messo in grandissima difficoltà uno dei migliori tennisti al mondo. E poi come non ricordare la maglia Azzurra ritrovata per la partecipazione alla Coppa Davis, diventando protagonista trascinatore del team tricolore, con 3 vittorie su 3 partite disputate e la vittoria della coppa a novembre.

Alla fine il suo 2024 è si è chiuso con il 72,7% di vittorie, grazie a 32 successi e con 12 sconfitte.

I risultati e le aspettative per il 2025

E il 2025 si è aperto molto bene per il romano. Anche se non si registrano ancora vittorie fanno ben sperare le grandi prestazioni. Se all’Australian Open e a Rotterdam non riesce a superare il primo turno, a Doha si toglie la soddisfazione di battere al primo turno Novak Đoković e Griekspoor (anche se poi deve arrendersi ai quarti a Jack Draper). A Dubai, poi, vince contro Gael Monfils e Christopher O’Connell ma anche qui deve salutare ai quarti di finale contro Stefanos Tsitsipas. E la stessa cosa accade anche ad Indian Wells eliminato per mano del greco. A Miami ottima la prestazione eliminando anche Alex De Minaur ma chiudendo ai quarti di finale, sconfitto da Taylor Fritz al terzo set, annullando una serie di match point e dando filo da torcere allo statunitense.

Adesso l’obiettivo di Berrettini è mantenere questo stato di forma, magari aumentando il numero di gare disputate. Se dovesse avvenire questo significherebbe che i problemi fisici sono stati messi alle spalle e noi tifosi potremo finalmente tornare ad ammirare il suo grande talento.

