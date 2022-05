Matteo Bruno (M5s): Richiesta la realizzazione di una pista ciclabile in zona Roma 70

Il Consigliere Matteo Bruno (M5S) del Municipio Roma VIII ha presentato un atto per richiedere la realizzazione di una pista ciclabile da Via Erminio Spalla a Viale del Tintoretto altezza Via Laurentina.

“Parliamo di un collegamento ciclabile – spiega Matteo Bruno – che permetterebbe di collegare i quartieri di Roma 70, Ottavo Colle, Montagnola e Eur. Inoltre, la realizzazione della suddetta pista ciclabile permetterebbe di collegare percorsi ciclabili già esistenti ma tra loro sconnessi, come quelli di Via di Grotta Perfetta e Via Laurentina/Cristoforo Colombo”.

“L’amministrazione Ciaccheri è sempre stata molto disinteressata alla realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile non realizzando in 4 anni nessun percorso ciclabile o addirittura bloccato progetti come quello di Via Giustiniano Imperatore che avrebbe permesso a numerosi cittadini di raggiungere dalla Cristoforo Colombo la stazione Metro Basilica di San Paolo”.

“Infine – conclude Bruno – mi auguro che in questo caso il Municipio si attivi con decisione presso l’Assessorato e il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, al fine di valutare la realizzazione di una percorso che rappresenterebbe una svolta per decine di cittadini attenti alla mobilità sostenibile”.