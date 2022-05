Matteo è tornato a casa

Senza alcun commento riportiamo un post Facebook di Marzia C. pubblicato nel gruppo Colli Aniene Quartiere: « È un po’ che non scrivo, evidentemente ci sono stati motivi validi per questo silenzio, e questo sarà l’ultimo post tema Matteo.

Matteo è a casa da qualche giorno, ma la famiglia ha voluto vivere in tranquillità e pace il ritorno del ragazzo, senza avere troppi riflettori addosso, in modo che si potesse riprendere piano piano la normalità.

La strada da fare è ancora lunga, ma Matteo ha una fibra forte e una tenacia da fare invidia. È supportato dalla mamma, dal fratello e da tutti quegli amici che sono stati additati come omertosi e paurosi, ma che invece non lo hanno mollato un secondo, mai, neanche quando lui era in terapia intensiva e loro erano sotto le mura dell’ospedale, senza poterlo vedere o sentire, ma erano lì.

Grazie a loro sta tornando alla normalità e lo sta facendo nel modo più silenzioso possibile, perché di clamore ce ne è stato già tanto.

Per tutti quelli che hanno la morbosa curiosità di sapere se si ricorda, se non si ricorda, se sono stati in due, in tre o in cinque ad aggredirlo, vi prego di usare un po’ di intelligenza e di capire che, qualora anche Matteo si ricordasse tutto, c’è un’indagine in corso e le notizie non possono essere divulgate.

Chiediamo, io a nome della famiglia, pertanto di smetterla con ipotesi, illazioni, accuse più o meno velate. Ci sono gli inquirenti che fanno il loro lavoro. Se volete continuare a volere bene a Matteo come in questo mese e mezzo, abbracciatelo, salutatelo, mandategli messaggi di affetto, ma limitatevi a questo.

Grazie a tutti quelli che fino a qui hanno avuto la delicatezza e la discrezione di non andare oltre il dovuto.

Matteo ringrazia tutti per l’amore dimostrato a lui e alla sua famiglia»

