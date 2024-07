Mattia (Pd), femminicidi colpa del ‘Partito del patriarcato’

“Esprimo il mio cordoglio e la mia indignazione per il femminicidio di Manuela Petrangeli. Ancora una volta la cronaca ci restituisce l’atroce, e purtroppo già vista, vicenda di una donna uccisa per mano di un uomo, e non di un uomo qualunque ma del compagno, il cui atteggiamento violento era già emerso e segnalato dall’ex compagna.

E’ assurdo che non si riesca a fermare questa mattanza. Questa recrudescenza proseguirà se anche le Istituzioni continueranno a non promuovere nella loro agenda di priorità, non solo la prevenzione della violenza, ma anche una cultura del rispetto e delle pari opportunità.

Tagli di risorse alla legge sulle pari opportunità in Regione Lazio per finanziare una Consulta femminile ‘al maschile’, depotenziamento e svilimento dei consultori famigliari aperti alle associazioni Pro Vita,

attacchi e passi indietro sulla legge 194 per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza: sono tutti atti della politica conservatrice della destra al governo regionale e nazionale contro l’autodeterminazione delle donne, figli dell’unico grande ‘Partito del patriarcato’,

che incita quell’humus culturale nella società civile terreno fertile per la violenza contro le donne e per il crescente clima d’odio e intolleranza verso le diversità, a volte anche con preoccupanti derive antidemocratiche”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Ambasciatrice di Telefono Rosa.

