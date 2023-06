Maturità 2023: le tracce della prima prova

Prende il via con la prima prova la maturità 2023 per oltre 500mila studenti, di cui 38.559 a Roma.

Si torna alla forma classica pre-pandemia con due prove scritte e il colloquio.

Alle 8.30 in punto il Ministro dell’Istruzione Valditara ha aperto il plico telematico contenente le tracce per la prova di italiano, comune per tutti gli indirizzi.

Da quanto si apprende dall’Ansa, tra gli autori troviamo Moravia con un brano tratto da ‘Gli Indifferenti’ e Salvatore Quasimodo con ‘Alla nuova luna’ che fa parte della raccolta ‘La Terra impareggiabile’.

Tra le tracce di attualità il brano ‘Elogio dell’attesa nell’era di Whatsapp’ tratto da un testo Marco Belpoliti. Presenti anche testi di Piero Angela e Oriana Fallaci.

Articolo in aggiornamento