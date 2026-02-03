Mauro Siracusa, coiffeur storico di Colli Aniene. L’intervista

Questa è un’intervista di “riparazione” a Mauro Siracusa, coiffeur storico di Colli Aniene, perché è stato incolpevolmente ignorato nelle precedenti nostre interviste sulle imprese storiche del quartiere.

Mauro, ci racconti come hai appreso il mestiere?

Mia madre era capo tinturista in un negozio al centro, dal parrucchiere Oberdan in via Frattina. Lo è stata per tantissimi anni, fino a quando ha partorito me; dopo qualche anno ha smesso di lavorare. In quel negozio ci andavano un po’ tutte le più grandi celebrità di quei tempi, da Silvana Mangano a svariate attrici e attori.

C’era pure la Loren. Mamma aveva una scatola piena di fotografie con dediche che questi personaggi le rilasciavano. Io, a un certo punto, non volevo più andare a scuola e ho intrapreso il mestiere di parrucchiere che, tra parentesi, non è che mi piacesse tanto, però mi consentiva di mettere da parte qualche soldino.

E poi?

Ho fatto per dieci anni il parrucchiere. Da ragazzino sono stato apprendista, poi sono diventato lavorante. Ho lavorato in un negozio in zona Piramide con quella che sarebbe diventata mia moglie.

Avrei dovuto rilevare quel negozio ma, quando abbiamo detto che ci volevamo sposare, i proprietari ci hanno fatto il regalo: ci hanno licenziato tutti e due, buttandoci per strada.

Quando ci siamo sposati, invece dei regali abbiamo chiesto dei soldi, con lo scopo di aprire una nostra attività: un negozio di parrucchiere a Colli Aniene. Ed è così che ho iniziato qui a Colli Aniene, in viale Franceschini 87.

Perché a Colli Aniene?

In questo quartiere, all’epoca, non c’era niente. Venimmo qui a cercare una macchina rubata a mio zio e notammo dei negozi sotto alle palazzine: erano quattro palazzine appena costruite. I negozi erano tutti sfitti, senza pavimento, c’era solo la serranda, quella a maglia. Insomma, non il massimo.

Una volta arrivati lì, però, abbiamo fatto proprio i pionieri, cercando di trasformare una landa deserta in un quartiere dotato di tutti i servizi. Oggi purtroppo sto a casa come pensionato, ma avrei voluto tanto essere ancora in grado di lavorare.

Come funzionava il vostro negozio?

Mia moglie veniva ogni tanto a dare una mano nel negozio che aprimmo nel 1976, ma doveva anche occuparsi della casa e di mia zia e mio zio, che erano anziani.

Successivamente ci trasferimmo nel negozio di via Franceschini 146, dove rimanemmo fino alla chiusura, nel 2020. Ho vissuto tutta la storia di Colli Aniene contrassegnata dai tanti cantieri.

C’era di buono che c’era un clima di soldarietà, si stava con la porta aperta, in tranquillità. In quel periodo lavoravo anche a Centocelle da mio zio, che faceva il parrucchiere pure lui.

Lì vicino, ricordo, c’era un’armeria in via dei Castani, vicino all’orefice Di Mario; di fronte c’era la cartoleria Savio e, poco più in là, una pizzeria che mi sembra ci sia a tutt’oggi all’angolo con via delle Robinie. All’epoca, a Centocelle e in via dei Castani, c’erano davvero dei bei negozi.

Il nostro cronista Carabetta, definendoti “instancabile Siracusa”, voleva dire che ti davi davvero tanto da fare…

Federico Carabetta ogni tanto veniva in negozio in cerca di notizie. Siamo stati sempre in buoni rapporti. All’epoca collaborava con un giornale vostro concorrente: si chiamava Aniene è e lo dirigeva Orazio Falconi; prima ancora ce n’era stato un altro che gli aveva ceduto il giornale, ma ora non ricordo il nome.

Tra quelli impegnati nelle problematiche del quartiere ricordo anche il tenace Ermenegildo Colazza, che ci ha lasciato, e un altro giornalista scomparso da poco, Antonio Barcella: una persona correttissima e molto appassionata dei problemi di Colli Aniene.

Sei diventato anche presidente dei commercianti di Colli Aniene.

Sono diventato presidente dei commercianti quando Comune e Municipio volevano sconvolgere la circolazione su viale Palmiro Togliatti, facendo passare il trenino.

Ma, se uno fa due conti, il trenino pesa dieci volte un autobus e sotto la Togliatti ci sono delle condutture importanti e poi avrebbe diviso in due il quartiere.

Con il nostro Comitato commercianti siamo riusciti a bloccare, almeno in parte, quei lavori.

Sulla Palmiro Togliatti c’erano tombini alti due metri, poi rimossi, ma sotto passa un collettore principale: il fosso di Centocelle e i vari rigagnoli d’acqua che arrivano da Casal Bruciato e da via Grotte di Gregna.

Per costruire alcuni palazzi hanno dovuto fare fondazioni fino a 100–120 metri, come il palazzo circolare, dove prima c’erano gli uffici dell’Inps e quello dietro la Coop.

Noi siamo stati tre anni con i cantieri in corso: dalla mattina alle sette e mezzo-otto, fino alle cinque del pomeriggio, sempre con il rumore dei battipali. Sopra al nostro negozio c’era la Lega delle Cooperative. Nel 2010 mi è venuto un infarto e ho lasciato l’incarico a Graziella.

Qualche episodio memorabile?

Nella fotografia che ti mostro c’è Antonio Di Maggio, valente funzionario comunale. Io sono amico di Enzo Filippi, che era il suo vice, e ricordo bene lo sgombero del campo nomadi, il più grande in assoluto, il Casilino 900 a Centocelle. Allora era sindaco Alemanno: quel giorno erano in tanti in assetto di guerra.

In questa foto, se noti, stiamo tutti ridendo perché Fabrizio Santori mi dice: “Vieni qua, che il sindaco Alemanno ti vuole conoscere”.

Tutti i presenti mi conoscevano, perché stavo spesso al Municipio in rappreesentanza del quartiere. C’era anche il capo della sicurezza, l’avvocato Giorgio Cialdi, che ho salutato un anno e mezzo fa. A dire la verità, non ho mai tenuto a mettermi in mostra.

Mi dicevano: “Mauro, ti mettiamo sul giornalino”, ma io rispondevo sempre di no. Ricordo anche quando venne a Colli Aniene Enrico Berlinguer: non riuscì neppure a fare il discorso al palazzo bianco della posta e lo portarono a vedere i pannelli solari, perché quello era uno dei primi palazzi a Roma ad averli. Purtroppo non funzionavano bene e furono poi rimossi.

Quali sono oggi i problemi del quartiere?

Io volevo denunciare la società Autostrade: bisognerebbe fare una battaglia per adeguare i pannelli fonoassorbenti, ormai vecchi, messi nel lontano 1987-88.

Abbiamo convissuto per anni con i fumi tossici: c’era da morire, fumi neri di pneumatici bruciati. Non sono riuscito a fare un sondaggio con i medici di famiglia per capire se siano aumentati i tumori alle vie respiratorie.

Un paio di giorni fa ho dovuto chiudere subito le finestre per il puzzo. Io mi alzo presto e lo avverti subito: ti prende alla gola, non puoi resistere. Guardate ora, dal terrazzo: poco fa, lì giù vicino a quella macchina bianca, si vedeva il fumo, e anche più in là ce n’è sempre. Eppure paghiamo una pattuglia dei vigili urbani appostata lì: la vedo anche di notte, con le lucette accese.

Ma fanno solo controllo di chi entra e chi esce, mentre qui vengono a buttare immondizia e nessuno interviene.Non so come faccia chi lavora al Depuratore a respirare quell’aria. Hanno messo delle piante per tamponare e dei grossi ventilatori che spruzzano deodoranti per coprire il puzzo, ma l’aria resta pesante.

Tutto negativo a Colli Aniene?

No. Una cosa positiva, in particolare, l’ho notata: almeno sulla nostra via è più pulito. Vengono a prelevare l’immondizia e, subito dopo, passano con il camioncino e il soffiatore.

Forse lo fanno anche per farsi perdonare l’abolizione del porta a porta. Mi viene in mente un episodio televisivo, quando Ivano Caradonna era presidente del Municipio e io presidente dei commercianti.

Si vantava in una trasmissione di aver speso 260.000 euro per ripulire la zona sull’Aniene, in via degli Alberini, davanti a Ciocchetti Marmi. Telefonai in diretta, senza dire nome e cognome, e dissi: “Lì hai sprecato 260.000 euro. Appena c’è un’inondazione, si porta via tutto”. Lui mi riconobbe e rispose: “Siracusa, stai sempre a lamentarti”.

Mauro, prima di andare via, possiamo fare una foto storica?

No, non voglio risultare in nessuna maniera.

